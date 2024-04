West Wien und Schwaz um Handball-Cup-Titel der Männer

Im Vorjahr als Spielgemeinschaft als Meister aus der Handball-Liga Austria (HLA) ausgestiegen, hat West Wien nun die Chance auf den heimischen Cup-Titel. Der Zweitligist setzte sich am Freitag in Schwaz beim Cup-Final-Four der Männer gegen HSG Graz 28:25 (16:14) durch und könnte am Samstag (16.20 Uhr, live ORF Sport +) als erster Club aus der HLA Challenge die Cup-Trophäe holen. Es geht gegen die Gastgeber aus Schwaz, 33:31 (16:16)-Semifinalsieger gegen Titelverteidiger Hard.

Schwaz gegen Hard, das West-Duell des Zweiten mit dem Ersten des HLA-Grunddurchganges, verlief äußerst ausgeglichen. 22 Sekunden vor Schluss schafften die Harder mit dem 31:32 noch einmal den Anschlusstreffer. Nach einem Time-out der Schwazer gelang Michael Miskovez eine Sekunde vor Schluss die endgültige Entscheidung. Ein wenig klarer setzte sich West Wien durch, ab dem 12:11 (23.) lag man immer in Front. Schon mit dem Finaleinzug haben die Wiener etwas geschafft, was noch nie ein Zweitliga-Club zustandegebracht hatte.

Für die Schwazer geht es um den insgesamt zweiten Cup-Titel nach 2011, für die Wiener um den dritten nach 1991 und 1992. "Das Finale gegen den Gastgeber bestreiten zu können, ist wie Weihnachten für uns", sagte West-Wien-Trainer Roland Marouschek. Das Frauen-Cupfinale wird am Samstag (14.00 Uhr, live ORF Sport +) zwischen Hypo NÖ und UHC Stockerau gespielt.