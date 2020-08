Schwarzfahrer in Salzburg beinahe von Güterzug erfasst

In Golling (Tennengau) ist es am Donnerstag kurz nach 9.00 Uhr zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen. Ein Zugbegleiter hatte in einem Regionalexpress der ÖBB einen Schwarzfahrer entdeckt und die Polizei verständigt. Als der Zug im Bahnhof zu Stillstand kam, sprang der unbekannte Mann unmittelbar vor einem herannahenden Güterzug vom Bahnsteig auf die Gleise und überquerte sie.

Der Zugführer des Güterzuges leitete eine Notbremsung ein, wodurch der Zug rund 200 Meter später zum Stillstand kam. Die Fahndung nach dem Unbekannten verlief bisher ergebnislos.