Schwarzer in den USA posthum begnadigt

100 Jahre nach der angeblichen Vergewaltigung einer weißen Frau im US-Staat Minnesota, nach der drei Schwarze gelyncht wurden, ist ein damals verurteilter Afroamerikaner posthum begnadigt worden. Das zuständige Gremium sprach am Freitag eine Begnadigung für den 1942 verstorbenen Max Mason aus, wie Minnesotas Generalstaatsanwalt Keith Ellison am Freitag mitteilte.

Der Schritt erfolgte inmitten der Proteste gegen Rassismus und Polizeigewalt nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz in der in Minnesota gelegenen Stadt Minneapolis. "Die vergangenen Wochen in Minnesota haben uns gezeigt, dass wir eine bessere Justiz brauchen", schrieb Ellison im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Begnadigung von Max Mason ist ein seit Langem überfälliger Schritt in diese Richtung."

Drei andere Afroamerikaner, die im Zuge der Ermittlungen in Duluth festgenommen worden waren, wurden von einem Mob gelyncht. Der in Duluth geborene Folksänger Bob Dylan nimmt in seinem berühmten Song "Desolation Row" Bezug auf die Lynchmorde. Heute erinnert ein Denkmal in der Stadt an die drei ermordeten Männer.