Schwarzenegger lädt zum "Austrian World Summit"

Arnold Schwarzenegger lädt am Dienstag wieder zum "Austrian World Summit" in die Wiener Hofburg. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen unter dem Motto "We have the Power" erneut Lösungen für die fortschreitende Klimakrise. Insbesondere wird der Klimaschutz als friedensicherendes Element thematisiert.

Neben Gastgeber Schwarzenegger und Bundespräsident Alexander Van der Bellen werden den Veranstaltern zufolge unter anderem der kirgisische Präsident Sadyr Zhaparov, Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) sowie der Ex-Schwergewichts-Boxweltmeister Wladimir Klitschko erwartet. UN-Generalsekretär Antonio Guterres wird im Laufe des Vormittags via Videobotschaft ein Statement abgeben.

