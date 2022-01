Schwarzenegger lädt zum "Austrian World Summit"

Arnold Schwarzenegger lädt wieder zum "Austrian World Summit": Am 14. Juni werden in der Wiener Hofburg internationale und nationale Klimaschützer unter dem Motto "Creating Hope - Inspiring Action" mögliche Auswege aus der Klimakrise aufzeigen. Bundespräsident Alexander Van der Bellen wird erneut den Ehrenschutz der Veranstaltung übernehmen. Schwarzenegger reist für den Summit nach Wien.

Das Datum ist nicht zufällig gewählt, sondern markiert das Jubiläum eines historischen Tages: Vor 30 Jahren beschlossen 154 Staaten auf dem "Earth Summit" in Rio de Janeiro, Brasilien, die Klima-Rahmenkonvention. "In den letzten 30 Jahren wurden viele Reden geschwungen und Versprechungen gemacht, aber fossile Brennstoffe werden nach wie vor verbrannt und die Emissionen steigen weiter an. Die Umwelt- und Luftverschmutzung ist ein größeres Problem als je zuvor. Auf dem diesjährigen Austrian World Summit wollen wir aus der Vergangenheit lernen, aber nicht in ihr verharren. Wir müssen hoffnungsvoll nach vorne blicken. Statt Untergangsstimmung zu verbreiten, werden wir der Welt zeigen, was alles schon möglich ist und wie wir eine saubere Zukunft schaffen werden," sagte Schwarzenegger.