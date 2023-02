Schwarz und Rot starten "vertiefende" Gespräche in NÖ

ÖVP und SPÖ starten nach der Landtagswahl in Niederösterreich "vertiefende Gespräche" für eine Zusammenarbeit. VP-Landesparteiobfrau Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und der designierte SP-Landesparteivorsitzende Sven Hergovich sprachen von einem "konstruktiven" Termin am Dienstag. Für nächste Woche wurden erste vertiefende Treffen mit den Schwerpunkten Nachhaltigkeit, Umwelt und Erneuerbare Energie sowie Arbeit und Wirtschaft vereinbart, hieß es.

Grundlage seien die von der Landesregierung einstimmig beschlossene "Landesstrategie 2030" und die einzelnen Wahlprogramme, wurde mitgeteilt. In der Runde am Dienstag wurden Termine, Themen und Verhandlungsteams festgelegt. Mikl-Leitner und Hergovich betonten im Anschluss in einer gemeinsamen schriftlichen Stellungnahme das "konstruktive Gesprächsklima" und gaben das "gemeinsame Bekenntnis ab, in vertiefende Gespräche für eine mögliche Zusammenarbeit für Niederösterreich einzusteigen".