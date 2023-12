Schwarz droht nach Bormio-Sturz lange Pause

Die berühmt-berüchtigte Pista Stelvio ist Marco Schwarz bei dessen Rennpremiere zum Verhängnis geworden. Österreichs Ski-Hoffnungsträger wurde nach einer ersten Voruntersuchung nach seinem Sturz in Bormio um 15.35 Uhr nach Innsbruck überstellt. Schwarz klagte über Schmerzen im rechten Knie, eine Diagnose wurde noch für Donnerstagabend erwartet. Ein Kreuzbandriss wurde befürchtet.

"Es ist von einer Knieverletzung auszugehen. Hoffentlich ist es nicht so schlimm, schauen wir, wie die Untersuchung ausgeht", sprach aus ÖSV-Cheftrainer Marko Pfeifer noch die Hoffnung. In einer kleinen Kompression bei einem Linksschwung war es passiert. "Das ist das Los des Abfahrtssports. Da war eine Welle, wo er extremen Druck gekriegt hat, nicht gefasst war, dann hat er einen Schmerz verspürt und sich fallen gelassen", schilderte Pfeifer.

Schwarz hatte sich in dieser Saison endgültig als Spitzenfahrer aller Klassen etabliert. Als einziger Weltcup-Athlet waren dem Slalom-Sieger von Madonna Top-10-Platzierungen in allen Disziplinen gelungen. Seine Abfahrtspremiere in Bormio hatte er als Gesamtweltcupführender vor Marco Odermatt in Angriff genommen. Er hatte allgemein die Hoffnung genährt, als erster Österreicher seit Marcel Hirscher 2019 die große Kristallkugel gewinnen zu können.