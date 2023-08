Schwache Konjunktur: China will Investoren beruhigen

Die chinesische Notenbank versucht angesichts schwacher Konjunkturdaten nervöse Investorinnen und Investoren zu beruhigen. Das Land werde seine Finanzhilfen koordinieren, um die Schuldenprobleme lokaler Regierungen zu lösen, teilte die Zentralbank am Sonntag mit. Die Analyse von Risiken müsse zudem verbessert werden. Große Banken sollten ihr Kreditvolumen erhöhen. Am Freitag hatte die Notenbank sich mit Finanz- und Wertpapieraufsehern beraten.

Am Kapitalmarkt kursiert die Befürchtung, dass die jüngsten Turbulenzen auf dem Immobilienmarkt zunehmend Auswirkungen auf das Finanzsystem haben. Die Notenbank des Landes hatte zuletzt wichtige Zinsen gesenkt, um den Kreditfluss an die Wirtschaft anzukurbeln und die Konjunktur zu stützen. Weitere Schritte in diese Richtung könnten folgen. Experten hatten die jüngsten Maßnahmen als zu spät und nicht ausreichend bewertet.