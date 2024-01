"Schwabgasse 94" zeigt Theater als herrlichen Schrottplatz

Zum 30. Todestag des Grazer Dramatikers Werner Schwab hätte man eines seiner Erfolgsstücke aufführen können oder auch etwas selten Gespieltes ausgraben. Das Schauspielhaus entschied sich dafür, unter dem Titel "Schwabgasse 94" Figuren und Szenen seiner Stücke mit Fragmenten und Texten aus Notizen zu verweben. Herausgekommen ist eine gleichermaßen feinsinnige wie unterhaltsame Hommage in der Regie von David Bösch, die am Freitag bei der Premiere das Publikum begeisterte.

Als Werner Schwab in der Silvesternacht 1994 starb, waren ihm nur wenige Jahre der Anerkennung seiner literarischen Arbeiten gegönnt gewesen, mit seinen Dramen hinterließ er dennoch einen bleibenden Eindruck in der Literaturlandschaft. Aus verschiedenen Werken wurde nun "Schwabgasse 94" geformt, ein Kaleidoskop aus Szenen und Schwab-Figuren, die immer wieder aufeinandertreffen, obwohl sie zum Teil aus ganz unterschiedlichen Stücken stammen.

"Theater ist ein herrlicher Schrottplatz", heißt es in dem Stück, und auf diesem tummeln sich die Figuren lustvoll und exzessiv, angeekelt von der Welt und dann doch wieder hoffnungsvoll. Eine Drehbühne (Bühne: Patrick Bannwart) zeigt immer wieder neue Schauplätze: Eine trostlose Küche, ein Wohnzimmer mit einer Familie in rosa Nicki-Samtanzügen (Kostüme: Patrick Bannwart und Vibeke Andersen) oder eine Szenerie mit Kloschüssel und beleuchteten Marienfiguren, darüber in Über-Über-Lebensgröße ein Bild von Papst Johannes Paul II. mit beweglichem Arm zum Winken. Der Künstler Herrmann Wurm lebt hier mit seiner dominanten Mutter, die Familie Kovacic zeigt mäßig idyllisches Familienleben mit totem Hamster, die unverwüstliche Mariedl aus den "Präsidentinnen" putzt wieder Klos und ihre Kolleginnen Grete und Erna tauchen zuletzt noch aus Mülltonnen auf.