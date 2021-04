Schwab bei Austrian Golf Open Mitfavorit, Kaymer um Sieg

Die 30. Auflage der Austrian Golf Open wartet ab Donnerstag in Atzenbrugg (NÖ) im Feld der rund 140 Teilnehmer mit einem hoffnungsvollen Lokalmatador und einem früheren Weltranglisten-Ersten auf. Der Steirer Matthias Schwab zählt auf dem ihm gut bekannten Kurs im Diamond Country Club zu den Mitfavoriten, der Deutsche Martin Kaymer sucht im Tullnerfeld einmal mehr den Anschluss an seine Glanzzeiten. Der zweifache Major-Gewinner ist seit sieben Jahren ohne Sieg.

Der 26-jährige Schwab bezeichnete bei einem Online-Pressetermin am Mittwoch seine gute Platzkenntnis - er hatte vor elf Jahren als Amateur dort debütiert - als Bonus. "Es fühlt sich fast wie ein Heimkommen an", sagte der Rohrmooser, der 2018 Zwölfter war. Bei den aktuell unwirtlichen und schwierigen Bedingungen spiele sich der Platz jedoch etwas anders. Darauf gelte es sich einzustellen. "Es gilt smart und intelligent zu spielen", erklärte Schwab. Riskante Schläge wären am ersten Tag nicht der richtige Weg. Die könnten am Wochenende ausgepackt werden, wenn es bei dem mit einer Million Euro dotierten Turnier hoffentlich um einen Spitzenplatz geht.