Schüsse und Raub: Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei in Vorarlberg bittet die Öffentlichkeit weiterhin um Unterstützung bei zwei aktuellen Fällen.

Die Schießerei vor dem Lustenauer Nachtclub "Sender" ereignete sich im Jänner dieses Jahres. Zwei Männer wurden dabei angeschossen, als sie gemeinsam mit einem dritten Mann versuchten, in den Club zu gelangen. Nach einer Diskussion mit dem Personal wurden sie jedoch abgewiesen. In diesem Moment näherte sich ein unbekannter Täter mit einer Faustfeuerwaffe und gab mehrere Schüsse in Richtung der Männer ab. Zwei von ihnen wurden an Armen und Beinen getroffen.