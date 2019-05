Schuss löste sich im tschechischen Regierungsflieger

An Bord des tschechischen Regierungsflugzeugs ist es zu einem gefährlichen Zwischenfall gekommen.

Aus der Dienstwaffe eines Beamten des Personenschutzes habe sich am Dienstag ein Schuss gelöst, berichtete das tschechische öffentlich-rechtliche Fernsehen CT am Mittwoch. Die Maschine habe sich zu diesem Zeitpunkt am Brüsseler Flughafen noch am Boden befunden.