Schulweg mit den Kindern üben - Eventualitäten besprechen

Bevor die Schule wieder los geht, sollte man vorab mit Kindern den Schulweg üben.

Der Schulstart steht wieder vor der Tür und viele Kinder bewältigen nach einer Übungs- oder Eingewöhnungsphase den Schulweg oftmals bereits allein. Im Sinne eines sicheren Miteinander sind alle Verkehrsteilnehmer gefordert, besonders aufmerksam und vorausschauend auf den Straßen unterwegs zu sein. Denn: Jedes Jahr ereignen sich in Österreich etwa 470 Unfälle mit Schulkindern am Schulweg (Quelle: Stat. Austria 2012-2021), bei denen die Schüler überwiegend zu Fuß unterwegs sind.

Eventualitäten und Verhaltensweisen besprechen

"Um Kindern mit guter Anleitung sicheres Verhalten zu zeigen und damit Selbstschutz zu geben, ist es nicht nur unerlässlich, den Schulweg vorab mehrmals zu üben, sondern auch Eventualitäten und nötige Verhaltenshinweise mit ihnen zu besprechen. So können Eltern ihre Kinder auf unvorhergesehene Situationen vorbereiten, um im Notfall dann Hilflosigkeit oder Hektik zu vermeiden und ihre Kompetenzen zu stärken", so ÖAMTC-Verkehrspsychologin Marion Seidenberger.

Basics können auch im Urlaub trainiert werden

Sollten die Kinder noch auf Urlaub und nicht zu Hause im Nahbereich der Schule sein, können die wichtigsten Basics auch am Urlaubsort geübt und wiederholt werden. "Einkaufserledigungen oder Besichtigungen eignen sich gut, um auch am Urlaubsort das Verkehrsverhalten zu üben, wie und wo man z. B. eine Kreuzung überquert und worauf man achten soll. Vielleicht sind Kinder, Eltern bzw. Begleitpersonen im Urlaub sogar entspannter und geduldiger beim Erklären und Wiederholen der Übungen", weiß Verkehrspsychologin Seidenberger.

Konkrete Szenarien besprechen und regelmäßig wiederholen

"Am besten übt man konkrete Szenarien, die am Schulweg passieren können: So versetzt man das Kind gedanklich in verschiedene, mögliche Situationen und kann Lösungsvorschläge unterbreiten bzw. Antworten korrigieren", sagt die ÖAMTC-Expertin. Wichtig dabei ist, das Kind nicht zu überfordern. Pro Schulweg-Übungseinheit sollten maximal zwei unterschiedliche Szenarien besprochen werden.