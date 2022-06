Schulstartpaket für künftige Erstklässler

Wie jedes Jahr wurden auch heuer im letzten Kindergartenjahr wieder die beliebten Schulstartpakete der Stadt Hohenems verteilt.

Am Montag, dem 13. Juni 2022, wurde sie von Vizebürgermeisterin Patricia Tschallener in den Kindergarten Markt begleitet. Die Kinder hatten sichtlich Spaß am Überraschungsbesuch.