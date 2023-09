Schulstart: Auf das Elterntaxi verzichten

Am Montag, dem 11. September 2023, beginnt das neue Schuljahr. Wir wünschen allen Schülern einen guten Start!

Ab diesem Tag sind wieder tausende Kinder, Eltern sowie Pädagogen unterwegs in die Schulen und Kindergärten – per Rad, zu Fuß, mit Öffis oder dem Elterntaxi. Damit das Unterwegssein möglichst sicher und angenehm ist und sich gefährliche Situationen vermeiden lassen, helfen Vorsicht und Rücksicht. Besonders wichtig ist das beim „Elterntaxi“, auf das man am besten ganz verzichten sollte.