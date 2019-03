Schulmassaker-Opferfamilien dürfen US-Waffenfirma klagen

Mehr als sechs Jahre nach einem Massaker an einer Volksschule im US-Staat Connecticut hat die dortige Justiz eine Klage gegen den Hersteller der Tatwaffe zugelassen. Das Oberste Gericht des Neuenglandstaats entschied am Donnerstag, dass das US-Unternehmen Remington wegen des Todes von 20 Kindern und sechs Erwachsenen verklagt werden kann.

Das Urteil ist ein schwerer Schlag für die Branche der Waffenhersteller und -vermarkter in den USA. Remington stellt das Sturmgewehr des Typs Bushmaster AR-15 her, das der 20-jährige Täter Adam Lanza bei seinem Angriff auf die Sandy-Hook-Volksschule in Newtown am 14. Dezember 2012 verwendet hatte. Das Gericht entschied nun zudem, dass Klagen gegen die für den Vertrieb der Tatwaffe verantwortliche Firma Camfour sowie gegen jenes Geschäft in Connecticut zulässig sind, wo Lanzas Mutter das Gewehr gekauft hatte.