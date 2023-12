Schüler umzingeln Lehrerin und rufen 'Allahu Akbar': Vorfall an Berner Primarschule sorgt für Aufregung. Expertin fordert Aufarbeitung und Verständnis.

An einer Primarschule in Bern kam es kürzlich zu einem Vorfall, bei dem Schüler eine Lehrkraft umzingelten und dabei "Allahu Akbar" riefen. "Es war eigentlich nur ein Scherz. Wir haben uns in einem Kreis versammelt, einige fingen an zu beten – es war ein traditionelles Ritual – und dann haben wir gemeinsam 'Allahu Akbar' gerufen", erzählt einer der Schüler. Ein anderer Schüler ergänzt: "Ich habe nicht aktiv mitgebetet, da ich die Gebete nicht auswendig kann. Ich weiß auch nicht genau, wie es zu dem Ganzen kam. Ich bin mehr oder weniger mitgelaufen."