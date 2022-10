Schulen stehen bald wieder PCR-Tests zur Verfügung

An den Schulen könnten schon bald wieder PCR-Tests stattfinden, sollte die Entwicklung der Coronapandemie das aus Sicht von Gesundheits- und Bildungsministerium notwendig machen. Aktuell gibt es keine generelle PCR-Testpflicht. Das wäre wegen neuerlicher Einsprüche gegen die Vergabeentscheidung der PCR-Schultests allerdings auch gar nicht möglich gewesen. Diese wurden nun vom Bundesverwaltungsgericht abgewiesen, erklärte das Bildungsressort am Mittwoch auf Anfrage der APA.

Ausgeschrieben wurden die Tests in fünf Regionen: Niederösterreich/Burgenland, Oberösterreich/Salzburg, Steiermark/Kärnten, Tirol/Vorarlberg sowie Wien. Dabei ist bei allen Slots die Firma Covid Fighters zum Zug gekommen, die in der Vergangenheit bereits einmal zwischenzeitlich für die Abwicklung der Schul-PCR-Tests in Nieder- und Oberösterreich sowie an den Wiener Volksschulen zuständig war. Nun hat die niederösterreichische Firma den Auftrag für ganz Österreich bekommen, wobei sie bei Bedarf Subaufträge vergeben kann.