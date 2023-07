Schulen sollen Energiesparen und Geosphere will exakt warnen

Angesichts des laut Angaben der Geosphere Austria bisher siebentwärmsten Sommers und der durch die Erderhitzung mitverursachten Wetterkapriolen "müssen wir auf allen Ebenen tätig werden", sagte Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) am Montag. Einiges werde man im Schulbereich - etwa beim Ausbau der Photovoltaik - in Angriff nehmen, hieß es vor Journalisten auf der Hohen Warte. Die Performance der Politik punkto Klimaschutz kommentierte der Geosphere Austria-Chef nicht.

Man arbeite vor allem daran, die physikalischen Fakten zum Klimawandel mit Daten aus Österreich zu erarbeiten und möglichst nachvollziehbar für die Politik und breitere Öffentlichkeit aufzubereiten, so der wissenschaftliche Generaldirektor der Geosphere (GSA), Andreas Schaffhauser. Diese Informationen würden mittlerweile bei den Entscheidungsträgern verlässlich ankommen, das Ziehen der Schlüsse daraus obliege aber der Politik, zu deren bisheriger Leistung zur Treibhausgasreduktion der Leiter der aus der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) und der Geologischen Bundesanstalt (GBA) zu Beginn des Jahres gebildeten GSA nichts sagen wollte: Man befinde sich in einer gesellschaftlichen Transformation, und eine solche brauche eben Zeit.

Das gilt in der Regel auch für Änderungen bei Gebäuden, die als einer der größten Hebel in der Umstellung in Richtung nachhaltige Energienutzung gelten. Bei der Umstellung von Schulgebäuden - die Bundesimmobiliengesellschaft (BIG) vermietet in dem Bereich aktuell rund drei Millionen Quadratmeter Fläche an das Bildungsministerium - sei man "in vielen Bereichen federführend", sagte Polaschek.