Schule und Sport vereinbaren

Vergangenen Freitag lud das Sportgymnasium Dornbirn zum Tag der offenen Tür.

Dornbirn. Über 150 interessierte Schülerinnen und Schüler nutzten letzten Freitag den Aktionstag „Schnuppern in Schulen“ sowie den „Tag der offenen Tür“ am Sportgymnasium Dornbirn, um sich einen Überblickt über Schul- und Sporträumlichkeiten zu verschaffen. Den Jugendlichen wurde aber nicht nur ein Einblick in den Schulalltag gewährt, auch „Sportlichkeit“ war beim ersten Besuch gefragt. So erhielten die Schnupperer die Möglichkeit, die sportlichen Aufnahmeprüfungen auszuprobieren und zu trainieren. Beeindruckt zeigten sich die Besucher vom Showprogramm in den Messesporthallen, bei welchem die Sportgymnasiasten aus den Sportgruppen Teamturnen, Geräteturnen, Rhythmische Gymnastik, Fußball, Volleyball, Karate und Ringen ihre Darbietungen zeigten und demonstrierten wie vielfältig das sportliche Ausbildungsangebot an der Schule ist.