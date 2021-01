Schule und Fußball im Einklang

Der FC Lustenau bietet einen Lernclub für den Fußballnachwuchs an.

Lustenau. Beim FC Lustenau 1907 wird nicht nur gekickt, sondern auch fleißig gepaukt. Trotz des neuerlichen Lockdowns, bietet der Fußballverein weiter den bewährten Lernclub an. „Damit möchten wir in dieser schwierigen Zeit Familien unterstützen, die Probleme in der Kinderbetreuung haben“, betont Thomas Sperger vom Verein. Der Lernclub07 soll für Kinder die einen Betreuungsbedarf haben, oder zuhause nicht die Möglichkeit haben ihre Arbeitsaufträge in Ruhe zu erledigen, ganztägig geöffnet sein. In Kleingruppen bis maximal fünf Kinder können die Arbeitspakete, Videostunden, etc. im „Nachwuchsstübli“ erledigt werden. „Wir haben genügend PCs, Tablets, etc. und natürlich Platz, um die Abstandsrichtlinien einzuhalten und unser Betreuungsteam hilft dem Nachwuchs gerne bei den Arbeitspaketen und sorgt dafür, dass sie zwischendurch auch eine gesunde Jause und etwas Bewegung bekommen“, erklärt Sperger.