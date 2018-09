Schule: Regierung schickt Pädagogik-Paket in Begutachtung

Die Bundesregierung schickt kommende Woche ihr "Pädagogik-Paket" in Begutachtung. Damit soll es wieder verpflichtend Notenbeurteilungen ab der zweiten Klasse Volksschule geben. Auch das "Sitzenbleiben" wird ab der zweiten Klasse wieder möglich. Änderungen sind unter anderem auch bei der Feststellung der Schulreife geplant.

Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) wird das Paket am Montag in einer Pressekonferenz vorstellen. Laut den der APA vorliegenden Eckpunkten der Reform soll in Volksschulen ab dem Schuljahr 2019/2020 künftig eine alternative Leistungsbeurteilung nur mehr bis zum Ende des ersten Semesters der zweiten Schulstufe möglich sein. Das bedeutet, dass ab dem Jahreszeugnis der zweiten Volksschulstufe die Noten-Vergabe zur Pflicht wird. Bisher gilt, dass erst in der vierten Klasse verpflichtend Ziffernnoten vergeben werden müssen, alternativ ist in den ersten drei Schulstufen etwa eine verbale Beurteilung möglich.