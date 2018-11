Schule, Kunst und Skelett

BORG Schoren lud zum Tag der offenen Tür

DORNBIRN Rechts neben dem Eingang steht ein Skelett, links davon sind Schüler die Gitarre spielen und dazu Singen, daneben junge Erwachsene die an einem Computer tüfteln. So empfing das BORG Schoren die Besucher. Ein solch buntes Schulbild ist nicht üblich, soll aber beim Lernen und Entwickeln helfen. „Die Schüler sollen sich wohl fühlen, und ihren idealen Weg einschlagen“, meint Direktor Reinhard Sepp. Insgesamt 850 Schüler lernen derzeit am BORG Schoren. Erfolgreich maturiert haben dieses Jahr in etwa 100.

Vier Zweige

Mit einem positiven Zeugnis der Mittelschule mit vertiefender Ausbildung in den Hauptfächern, steht einer Aufnahme nichts mehr im Wege. „Ein Orientierungstest ist verpflichtend. Jeder soll in den Zweig aufgenommen werden in dem er am stärksten ist“, so Sepp. Zur Auswahl stehen ITM, Kunst, Musik und Naturwissenschaften. Einen jeweiligen Einblick in den Schulalltagen der einzelnen Zweige, gaben die Aufführungen.