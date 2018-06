Schuldsprüche für alle drei Angeklagten im Fall Roland K.

Im Prozess um die Tötung des Salzburgers Roland K. (63) sind am Mittwochnachmittag alle drei Angeklagten wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Das verhängte Strafmaß des Geschworenengerichtes unter Vorsitz von Richter Christian Ureutz wird noch bekanntgegeben.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um einen Musiker (25), dessen Ex-Freundin (21) und einen Gastronomen (30). Laut Anklage sollen der Musiker und seine damalige Freundin den vermögenden Akademiker nach der Verabreichung von Pralinen, in die sie sieben bis acht Tabletten des Schlafmittels Noctamid gemischt hätten, in dessen Villa in der Stadt Salzburg am 19. Juli 2016 getötet haben.