Schuldspruch nach Zugsunglück in NÖ mit einem Toten

Ein Zugsführer ist am Dienstag wegen des Bahnunglücks von Münchendorf (Bezirk Mödling) mit einem Toten und mehreren Verletzen am Landesgericht Wiener Neustadt schuldig gesprochen worden. Der 53-jährige Lokführer erhielt wegen fahrlässiger Gemeingefährdung sechs Monate bedingte Haft. Der Zug war vor acht Monaten statt den vorgeschriebenen höchstens 60 mit 145 km/h unterwegs gewesen und entgleiste. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der mit rund 70 Passagieren besetzte "Ventus"-Zug der Raaberbahn fuhr am 9. Mai 2022 auf dem Weg von Deutschkreutz (Bezirk Oberpullendorf) im Burgenland zum Wiener Hauptbahnhof. Bei Münchendorf wurde eine Störung angezeigt, deshalb wurde er von dem in Wien sitzenden Fahrdienstleiter vom Regelgleis auf ein Nebengleis geleitet, die Weichenumstellung wird dazu programmiert. Der Zugsführer wird bei der Raaberbahn mittels Signal darüber informiert. Der Beschuldigte meinte allerdings, dass eine Änderung telefonisch oder per schriftlichem Befehl bei einer Station angewiesen werden müsse, was der Fahrdienstleiter im Zeugenstand verneinte. Bei den Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) gebe es auch ein elektronisches System, das den Lokführer in diesem Fall warnen könnte. Dieses digitale Warnsystem könne bei der Raaberbahn während der Fahrt nicht genutzt werden, betonte der Angeklagte.