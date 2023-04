Schuld- und Freispruch bei Prozess um Mord vor 22 Jahren

Der Prozess um einen 22 Jahre alten Mordfall, bei dem ein Italiener 2001 getötet wurde, ist am Dienstag im Grazer Straflandesgericht mit einem Schuld- und einem Freispruch zu Ende gegangen. Der angeklagte Mann ist von den Geschworenen schuldig gesprochen worden. Die mutmaßliche Auftraggeberin dagegen wurde knapp freigesprochen. Das Urteil ist nicht rechtskräftig.

Der Staatsanwalt sprach von Beginn an von einer Tat aus Habgier, die Beschuldigten leugneten bis zum Schluss alles. Die Frau soll den Italiener, der sich Ende der 1990-er Jahre in sie verliebt hatte, um sein ganzes Geld gebracht haben. Als die in ihrer Heimat lebende Slowakin immer mehr Geld sowie eine Lebensversicherung zugunsten ihrer Tochter von ihm forderte, drohte der ebenfalls in der Slowakei lebende Italiener mit einer Anzeige. Ein Bekannter der Frau soll die Idee gehabt haben, den Italiener nach Österreich zu locken und in der Steiermark zu töten. Der Mann wurde in Sinabelkirchen in der Steiermark getötet. Der Planer sowie einer der unmittelbaren Täter wurden bereits 2019 wegen Mordes zu 17 und 18 Jahren Haft rechtskräftig verurteilt.