Schulbeginn

Am Montag, dem 9. September 2019, beginnt das Schuljahr 2019/20. Dazu folgende Informationen für Eltern und Schüler.

Volksschule Markt

Das Schuljahr beginnt für die 3. und 4. Klassen am Montag, dem 9. September 2019, um 8 Uhr mit einer gemeinsamen Eröffnungsfeier im Löwensaal. Anschließend findet bis 10.45 Uhr Unterricht in der Klasse statt.

Alle Vorschüler und die Kinder der Deutschförderklasse sowie der 1. und 2. Klassen treffen sich um 9 Uhr im Löwensaal zu einer gemeinsamen Eröffnungsfeier. Sie werden anschließend von den Lehrern in die entsprechenden Klassen begleitet und haben Unterricht bis 10.30 Uhr.

Der Elternverein bietet am Vormittag Kaffee und Kuchen an. Der Startgottesdienst und die Kindersegnung werden eine Woche später, am Montag, dem 16. September 2019, gefeiert.

Volksschule Markt, Kirchplatz 1 – 3, Tel. 05576/77166, E-Mail vs.markt@hohenems.at, www.vs-hohenems-markt.at

Volksschule Herrenried

Am Montag, dem 9. September 2019, beginnt das neue Schuljahr mit einem Eröffnungsgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad. Dazu sind alle Schüler mit ihren Eltern recht herzlich eingeladen. Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Schulplatz. Anschließend begleiten die Klassenlehrer ihre Schüler in die Klassen. Dort erhalten die Kinder alle notwendigen Informationen zum Schulstart – Unterricht bis 10.30 Uhr. Zudem bietet der Elternverein Kaffee und Kuchen an.

Volksschule Reute

Am Montag, dem 9. September 2019, beginnt das Schuljahr 2019/20. Alle Schüler der 1. bis 4. Stufe treffen sich um 8 Uhr in der Volksschule Reute mit ihren Schulsachen zum Unterrichtsbeginn. Die Erstklässler dürfen in Begleitung der Eltern kommen. Um 9.40 Uhr endet der Unterricht für alle Schüler.

Der Eröffnungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 11. September 2019, um 8 Uhr statt.

Sonderpädagogisches Zentrum

Nach sonnigen und erholsamen Ferien beginnt am Montag, dem 9. September 2019, wieder die Schule. Treffpunkt ist um 7.50 Uhr im Sonderpädagogischen Zentrum.

Mittel- und Sportmittelschule Markt

Am Montag, dem 9. September 2019, beginnt das neue Schuljahr. Der Eröffnungsgottesdienst ist um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Karl. Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, treffen sich um 8.30 Uhr mit den anderen Mitschülern im Schulhof. Anschließend begleiten die Lehrpersonen die Kinder in ihre Klassen.

Mittelschule Herrenried

Am Montag, dem 9. September 2019, beginnt das neue Schuljahr. Um 8 Uhr ist Treffpunkt im Schulhof. Anschließend begleiten die Klassenlehrer ihre Schüler in die Klassen. Dort erhalten die Kinder bis 9.30 Uhr alle notwendigen Informationen zum Schulstart.

Der Eröffnungsgottesdienst für römisch-katholische Schüler findet am Donnerstag, dem 12. September 2019, um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad statt.

Polytechnische Schule

Die Polytechnische Schule in der Lustenauer Straße in Dornbirn startet am Montag, dem 9. September 2019, um 8.30 Uhr ins neue Schuljahr. Nachmeldungen sind noch bis Freitag, dem 6. September 2019, von 8 bis 12 Uhr möglich.

Mitzubringen sind laut Direktor Elmar Rümmele „Schreibzeug, Hausschuhe und gute Laune“.