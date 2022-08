Schulbeginn im Schuljahr 2022-23

Am Montag, dem 12. September 2022, beginnt das Schuljahr 2022/23. Die Schülerbetreuung in den Volksschulen startet am Dienstag, dem 13. September 2022.

VOLKSSCHULE MARKT

Das Schuljahr beginnt für die 3. und 4. Klassen am Montag, dem 12. September 2022, um 8 Uhr in der großen Turnhalle. Anschließend findet Unterricht bis 10.45 Uhr statt.

Die Kinder der Deutschförderklasse, der 1. und 2. Klassen treffen sich um 9 Uhr in der großen Turnhalle. Sie werden anschließend von den Lehrpersonen in die entsprechenden Klassen begleitet und haben Unterricht bis 10.30 Uhr.

Der Eröffnungsgottesdienst wird eine Woche später, am Montag, dem 19. September 2022, gefeiert.

Volksschule Markt, Kirchplatz 1 – 3, Tel. 05576/77166, E-Mail direktion@vsm-hohenems.at; www.vs-hohenems-markt.at

VOLKSSCHULE HERRENRIED

Am Montag, dem 12. September 2022, beginnt das Schuljahr für alle Schulkinder um 8 Uhr in ihren jeweiligen Klassen. Dort werden sie von den Klassenlehrern begrüßt, erhalten alle notwendigen Informationen zum Schulstart und haben Unterricht bis 10.30 Uhr.

Der Eröffnungsgottesdienst findet in der zweiten Schulwoche statt.

VOLKSSCHULE REUTE

Am Montag, dem 12. September 2022, treffen sich alle Schüler der 1. bis 4. Stufe um 8 Uhr in der Volksschule Reute mit ihren Schulsachen zum Unterrichtsbeginn. Die Erstklässler dürfen in Begleitung der Eltern kommen. Um 9.40 Uhr endet der Unterricht für alle Schüler.

Der Eröffnungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 14. September 2022, um 8 Uhr statt.

VOLKSSCHULE SCHWEFEL

Für die Kinder der ersten und zweiten Schulstufe beginnt der Unterricht am Montag, dem 12. September 2022, um 7.55 Uhr und endet um 9.35 Uhr.

Für die Kinder der dritten und vierten Schulstufe und der ASO beginnt der Unterricht um 7.55 Uhr und endet um 10.45 Uhr.

Die Schülerbetreuung beginnt am Dienstag, dem 13. September 2022. Start ist bereits um 9.30 Uhr. Wird an diesem Tag kein Mittagessen benötigt, melden Sie dieses bitte bei Maria Bitschnau ab: E-Mail sb.vsschwefel@hohenems.at

Den Startgottesdienst wird am Montag, dem 19.September 2022, um 10 Uhr in der Schule gefeiert.

Volksschule Schwefel, Oberer Stockenweg 10, Tel. 05576/77077, E-Mail direktion@vss-hohenems.at; www.vs-hohenems-schwefel.at

MITTEL- UND SPORTMITTELSCHULE MARKT

Am Montag, dem 12. September 2022, beginnt das neue Schuljahr 2022/23. Der Eröffnungsgottesdienst ist um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Karl. Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, treffen sich um 8.30 Uhr mit den anderen Mitschülern im Schulhof. Anschließend begleiten die Lehrpersonen die Kinder in ihre Klassen. Dort erhalten sie bis 9.15 Uhr alle notwendigen Informationen zum Schulstart.

MITTELSCHULE HERRENRIED

Am Montag, dem 12. September 2022, beginnt das neue Schuljahr 2022/23. Um 8 Uhr ist Treffpunkt im Schulhof. Anschließend begleiten die Klassenlehrer ihre Schüler in die Klassen. Dort erhalten die Kinder bis 9.30 Uhr alle notwendigen Informationen zum Schulstart.

Mitzubringen sind Schreibzeug und Hausschuhe.

Der Elternverein wird die Eltern mit Kuchen und Kaffee bewirten.

POLYTECHNISCHE SCHULE DORNBIRN

Das neue Schuljahr beginnt am Montag, dem 12. September 2022. Treffpunkt ist spätestens um 8.30 Uhr vor der PTS Dornbirn. Bitte bereits Schreibutensilien und Hausschuhe mitbringen. Vor Ort wird dann das weitere Organisatorische an die Schüler weitergeleitet. So werden auch das Thema Anreise mit Bus und Bahn behandelt sowie die Klasseneinteilungen bekannt gegeben.

PTS Dornbirn, Lustenauer Straße 17a, 6850 Dornbirn, Tel.: 05572/3068300; E-Mail direktion@pts.edu.dornbirn.at; www.ptsdornbirn.at

TONART MUSIKSCHULE MITTLERES RHEINTAL

In der Woche vom 12. bis 16. September 2022 melden sich die Lehrpersonen bei den jeweiligen Schülern zur Vereinbarung der Unterrichtstermine. In dieser Woche wird um Geduld gebeten.

In der Woche vom 19. September 2022 startet der reguläre Unterricht an den vereinbarten Terminen.

In den Fächern E-Bass, Fagott, Oboe, Hackbrett, Zither, Kinderchor, Kontrabass, Violine, Viola sind noch Plätze frei. Bei Interesse wird um umgehende Anmeldung unter www.tonartmusikschule.at gebeten!