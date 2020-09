Schulbeginn 2020/2021

Am Montag, dem 14. September 2020, beginnt das Schuljahr 2020/2021. Aufgrund der momentanen Situation können leider keine größeren Eröffnungsfeiern stattfinden.

Für Eltern, die ihre Schulanfänger begleiten möchten, besteht die Mund-Nasen-Schutz-Pflicht. Pro Schüler dürfen höchstens zwei Personen mitkommen. Die Eröffnungsgottesdienste finden zu einem späteren Zeitpunkt statt.

Volksschule Markt

Das Schuljahr beginnt am Montag, dem 14. September 2020, für die Schüler der Volksschule Markt.

Die Kinder treffen sich im Schulhof. Die Vorschulkinder und die Kinder der ersten und zweiten Klassen haben von 9 bis 10.30 Uhr Unterricht, die Kinder der dritten und vierten Klassen von 8 bis 10.45 Uhr.

Volksschule Markt, Kirchplatz 1 – 3, Tel. 05576/77166, E-Mail vs.markt@hohenems.at, www.vs-hohenems-markt.at

Volksschule Herrenried

Der Eröffnungsgottesdienst ist in diesem Jahr abgesagt.

Die Vorschulklasse, Deutschförderklasse und ersten Klassen treffen sich am Montag, dem 14. September 2020, um 9.20 Uhr in den Klassen. Der Unterricht endet um 10 Uhr.

Die zweiten, dritten und vierten Klassen treffen sich um 9.40 Uhr in den Klassen. Der Unterricht endet um 10.30 Uhr.

Volksschule Herrenried, Schubertstraße 10, Tel. 05576/72324, E-Mail vs.herrenried@hohenems.at, www.volksschulehohenemsherrenried.at

Volksschule Reute

Nach erholsamen Ferien beginnt nun wieder das neue Schuljahr am Montag, dem 14. September 2020. Alle Schüler treffen sich um 8 Uhr in der Volksschule mit ihren Schulsachen zum Unterrichtsbeginn. Der Unterricht endet für alle Stufen um 9.40 Uhr.

Den Eröffnungsgottesdienst feiern wir am Mittwoch, dem 16. September 2020, um 8 Uhr in der Kapelle St. Rochus.

Volksschule Reute, Reutestraße 21, Tel. 0664/80180-1950, E-Mail direktion@vshor.snv.at, www.vs-hohenems-reute.at

Volksschule Schwefel

Für die Kinder der ersten und zweiten Schulstufe beginnt der Unterricht am Montag, dem 14. September 2020, um 8 Uhr und endet um 9.40 Uhr.

Für die Kinder der dritten und vierten Schulstufe beginnt der Unterricht um 8.30 Uhr und endet um 10.45 Uhr.

Alle Kinder erhalten noch einen Brief mit den genauen Informationen.

Volksschule Schwefel, Oberer Stockenweg 10, Tel. 05576/77077, E-Mail direktion@vshos.snv.at, www.vs-hohenems-schwefel.at

Mittel- und Sportmittelschule Markt

Am Montag, dem 14. September 2019, beginnt das neue Schuljahr. Der Eröffnungsgottesdienst entfällt am ersten Schultag, er wird voraussichtlich im Laufe der ersten Wochen gestaffelt stattfinden. Die Kinder der ersten und zweiten Klassen treffen sich um 8 Uhr im Schulhof. Anschließend begleiten die Lehrpersonen die Schüler in ihre Klassen. Dort erhalten sie bis 9 Uhr alle notwendigen Informationen zum Schulstart.

Die Kinder der dritten und vierten Klassen treffen sich um 8.30 Uhr im Schulhof. Anschließend begleiten die Lehrpersonen die Schüler in ihre Klassen. Dort erhalten sie bis 9.15 Uhr alle notwendigen Informationen zum Schulstart.

Mittel- und Sportmittelschule Markt, Jakob-Hannibal-Straße 11, Tel. 05576/72103, E-Mail direktion@vmshom.snv.at, www.vobs.at/vms-hohenemsmarkt

Mittelschule Herrenried

Am Montag, dem 14. September 2020, treffen sich die Kinder um 8 Uhr in ihren Klassen. Die neuen Schüler der ersten Klassen haben am Beginn der Sommerferien ein Begrüßungsschreiben erhalten. Darauf steht, wo sie ihre Klassen finden. Die Erstklässler dürfen nur von einem Elternteil für 15 Minuten in die Klasse begleitet werden. Der Unterricht am ersten Schultag endet um 9.30 Uhr.

Durch die Corona-Situation notwendige Änderungen werden auf der Homepage der Schule und über „SchoolFox“ bekanntgegeben.

Mittelschule Herrenried, Schubertstraße 12, Tel. 05576/72856, E-Mail direktion@nmshoh.snv.at, www.vobs.at/vms-herrenried

Polytechnische Schule