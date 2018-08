Schulbeginn 2018

Am Montag, dem 10. September 2018, beginnt das Schuljahr 2018/19. Dazu folgende Informationen für Eltern und Schüler.

Volksschule Markt

Das Schuljahr beginnt für die 3. und 4. Klassen um 8 Uhr mit einer gemeinsamen Eröffnungsfeier im Löwensaal. Anschließend findet bis 10.45 Uhr Unterricht in der Klasse statt.

Alle Vorschüler und die Kinder der 1. und 2. Klassen treffen sich um 9 Uhr im Löwensaal zu einer gemeinsamen Eröffnungsfeier. Sie werden anschließend von den Lehrern in die entsprechenden Klassen begleitet und haben Unterricht bis 10.30 Uhr.

Der Elternverein bietet am Vormittag Kaffee und Kuchen an. Der Startgottesdienst wird eine Woche später, am Montag, dem 17. September 2018 um 9 Uhr in der Pfarrkirche gefeiert.

Volksschule Markt, Kirchplatz 1 – 3, Tel. 05576/77166, E-Mail vs.markt@hohenems.at, www.vs-hohenems-markt.at

Volksschule Herrenried

Eröffnungsgottesdienst um 9 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad. Dazu sind alle Schüler mit ihren Eltern recht herzlich eingeladen. Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, treffen sich um 9.30 Uhr auf dem Schulplatz. Anschließend begleiten die Klassenlehrer ihre Schüler in die Klassen. Dort erhalten die Kinder alle notwendigen Informationen zum Schulstart. Zudem bietet der Elternverein Kaffee und Kuchen an.

Volksschule Herrenried, Schubertstraße 10, Tel. 05576/72324, E-Mail vs.herrenried@hohenems.at

Volksschule Reute

Schüler der 1. bis 4. Stufe treffen sich um 8 Uhr in der Volksschule Reute mit ihren Schulsachen zum Unterrichtsbeginn, die Erstklässler in Begleitung der Eltern.

Der Eröffnungsgottesdienst findet am Mittwoch, dem 12. September 2018, um 8 Uhr statt.

Volksschule Reute, Reutestraße 21, Tel. 0664/801801950, E-Mail vs.reute@hohenems.at, www.vs-hohenems-reute.at

Sonderpädagogisches Zentrum

Nach sonnigen und erholsamen Ferien beginnt wieder die Schule. Treffpunkt ist um 8 Uhr im Sonderpädagogischen Zentrum.

Sonderpädagogisches Zentrum, Konrad-Renn-Straße 14, Tel. 05576/73325, E-Mail direktion@spzho.snv.at, www.vobs.at/spz-hohenems

Mittel- und Sportmittelschule Markt

Der Eröffnungsgottesdienst ist um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Karl. Kinder, die den Gottesdienst nicht besuchen, treffen sich um 8.30 Uhr mit den anderen Mitschülern im Schulhof. Anschließend begleiten die Lehrpersonen die Kinder in ihre Klassen.

Mittel- und Sportmittelschule Markt, Jakob-Hannibal-Straße 11, Tel. 05576/72103, E-Mail direktion@vms.snv.at, www.vobs.at/vms-hohenemsmarkt

Mittelschule Herrenried

Um 8 Uhr ist Treffpunkt im Schulhof. Anschließend begleiten die Klassenlehrer ihre Schüler in die Klassen. Dort erhalten die Kinder bis 9.30 Uhr alle notwendigen Informationen zum Schulstart.

Der Eröffnungsgottesdienst für römisch-katholische Schüler findet am Donnerstag, dem 13. September 2018, um 8 Uhr in der Pfarrkirche St. Konrad statt.

Mittelschule Herrenried, Schubertstraße 12, Tel. 05576/72856, E-Mail hs.herrenried@hohenems.at, www.vobs.at/vms-herrenried

Schülerbetreuung

Im Schuljahr 2018/19 wird erneut eine Schülerbetreuung ab Unterrichtsende mit Mittagstisch und Nachmittagsbetreuung für Kinder im Alter von 6 bis 14 Jahren angeboten. Die Betreuung findet bei Bedarf ab Dienstag, dem 11. September 2018, statt.

Die Kosten betragen 4,02 Euro pro Mittagessen und 1,22 Euro pro Betreuungsstunde. Die Anmeldung zur Schülerbetreuung ist verbindlich und gilt für das gesamte Schuljahr. Die Betreuung kommt zustande, wenn genügend Anmeldungen vorliegen.

Die Schülerbetreuung findet an folgenden Orten statt:

Schüler der Volksschule Markt – Kirchplatz 1

Schüler der Volksschule Herrenried – Schubertstraße 10

Schüler des Sonderpädagogischen Zentrums – Konrad-Renn-Straße 14

Schüler der Mittel- und Sportmittelschule Markt – Jakob-Hannibal-Straße 11

Schüler der Mittelschule Herrenried – Schubertstraße 12

Informationen und Anmeldung:

Koordinatorin VS Markt, Sibylle Bobleter, Tel. 0664/80180-1980

Koordinatorin VS Herrenried, Annette Danler, Tel. 0664/80180-1981

Koordinatorin SPZ, Ulrike Kerber, Tel. 0664/80180-1982

Koordinatorin SMS Markt, Kerstin Lampert, Tel. 0664/80180-1984

Koordinatorin MS Herrenried, Meltem Muslu, Tel. 0664/80180-1983

Bildungsreferat Stadt Hohenems, Sabine Schweiger, Tel. 05576/7101-1243 oder E-Mail sabine.schweiger@hohenems.at

Nähere Informationen zum Angebot, der Anmeldung sowie dem Zahlungsbeitrag sind in der Schülerbetreuung, bei der jeweiligen Direktion oder bei der Stadt Hohenems erhältlich. Die Anmeldung kann nur schriftlich mittels Anmeldeformular erfolgen und ist direkt bei der zuständigen Schülerbetreuung abzugeben. Sämtliche Unterlagen sind im Bildungsreferat der Stadt Hohenems sowie an der jeweiligen Schule erhältlich oder können auf www.hohenems.at/schuelerbetreuung selbst heruntergeladen werden und müssen vollständig ausgefüllt und unterzeichnet in der jeweiligen Schülerbetreuung abgegeben werden.

Polytechnische Schule