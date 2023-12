Schulausflug endet in Tragödie: Schüler (13) stirbt nach Sturz aus Hotel-Fenster

In Wiener Neudorf ereignete sich ein tragisches Unglück, bei dem ein 13-jähriger Schüler aus Rumänien nach einem Sturz aus dem Fenster eines Hotels sein Leben verlor. Die Umstände des Vorfalls werden derzeit untersucht.

Wiener Neudorf, ein Ort im Bezirk Mödling, wurde Schauplatz einer unfassbaren Tragödie. Am frühen Freitagmorgen stürzte ein 13-jähriger Junge aus Rumänien, der mit seiner Schulklasse auf Exkursion in Österreich war, aus dem Fenster eines Hotels und verstarb an den Folgen des Sturzes. Dies bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich.