Schützenhöfer nach Steiermark-Wahl: "Nichts ist ausgemacht"

Der steirische LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) tritt den Stimmen entgegen, die die Fortsetzung der schwarz-roten Koalition schon als fix ansehen: "Es ist nichts ausgemacht", betonte er Dienstagabend gegenüber Medien: "Alles ist möglich, aber nix ist fix." Am Mittwoch starten die Gespräche mit den Parteispitzen: "Wenns' nicht mit dem Teufel zugeht, werden wir mal mit der SPÖ anfangen zu reden."

Der Landeshauptmann unterbrach die Teilnahme am laufenden Landesparteivorstand für eine Interviewrunde im Landhaus: "Wir analysieren seit zwei Stunden das Ergebnis der Landtagswahl. Es ist eine tolle Stimmung." Auf eine präferierte Koalitionsvariante lasse er sich nicht festnageln, er wolle ernsthafte Vier-Augen-Gespräche mit allen künftigen Landtagspartei-Spitzen führen. Spätestens am Montag dürfte dann aber klar sein, mit wem er in Verhandlungen treten wird.