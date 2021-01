Schützenhöfer-Appell für Zusammenhalt im Bundesrat

Ein eindringliche Plädoyer für Zusammenhalt und Miteinander hat der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP) am Donnerstag im Bundesrat gehalten. "Wir können diese Krise nur gemeinsam überwinden", sagte Schützenhöfer, der in diesem Halbjahr den Vorsitz in der Landeshauptleutekonferenz führt. Seine erste Priorität dabei gelte daher dem Zusammenhalt, er werde seine ganze Kraft dafür einsetzen, die unterschiedlichen Interessen zusammenzuführen, versprach er.

"Wir sind nur stark, wenn wir gemeinsam an einem Strang ziehen", betonte Schützenhöfer in seiner Erklärung. Deshalb werde er gegen den Spalt, den es in der Gesellschaft und in der Politik gebe,/b ankämpfen, kündigte der Landeshauptmann an. Die manchmal in der Politik an den Tag gelegte Tonalität mache ihm "Sorge", sagte er. "Gewalt beginnt mit der Sprache." Er habe auch im steirischen Landtag äußerst harte Debatten geführt, aber eine solche "Primitivität und Niveaulosigkeit", wie er sie heute manchmal erlebe, habe es dort nicht gegeben. "Jedes Wort, das verletzt, ist ein verlorenes." Schützenhöfer appellierte daher, gemeinsam Wege zu suchen, die uns weiterbringen. "Die Zusammenarbeit ist das Um und Auf."