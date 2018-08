Schützengilde Hohenems auf Erfolgskurs

Vergangene Woche waren bei den österreichischen Meisterschaften der Kleinkaliber-Gewehrschützen in Innsbruck 16 Teilnehmer der Hohenemser Schützengilde am Start.

Am Montag, dem 20. August 2018, wurden die fünf Vorarlberger Teilnehmer an der Schützen-Weltmeisterschaft in Changwon (Südkorea) im gräflichen Palastgarten feierlich verabschiedet. Von der Schützengilde Hohenems werden Thomas Mathis, Verena Zaisberger, Sheileen Waibel und Patrick Diem in Korea ihr Können unter Beweis stellen – sie alle hatten sich Anfang Juli im oberpfälzischen Pfreimd (Schwandorf) für die WM qualifiziert.