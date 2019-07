Mehrere Tote bei Schüssen auf Volksfest in Kalifornien

Bei Schüssen auf einem Volksfest in Kalifornien sind vorläufigen Erkenntnissen zufolge mehrere Menschen getötet worden.

Die Rede war von mindestens einem Schützen, der möglicherweise noch flüchtig ist. Zahlreiche US-Politiker kondolierten den Familien der Opfer, auch Präsident Donald Trump meldete sich zu Wort. Berichten zufolge sei der mutmaßliche Täter noch nicht gefasst, schrieb US-Präsident Trump am Sonntagabend auf Twitter. "Seid vorsichtig und passt auf!", appellierte er.

"Auf niemand bestimmten gezielt"

Rettungskräfte seien über etwa ein Dutzend Opfer bei dem Vorfall in der Stadt Gilroy südlich von San Francisco informiert worden, meldete auch ein regionaler Ableger des Senders NBC am Sonntagabend. Eine Sprecherin des Santa Clara Valley Medical Center sagte, fünf Menschen seien in das Krankenhaus eingeliefert worden. Zu ihrem Zustand konnte sie zunächst keine Angaben machen.