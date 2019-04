Schülerbetreuung in den Sommerferien

Die Stadt Hohenems bietet in den Sommerferien 2019 eine ganztägige Ferienbetreuung an.

Dieses Angebot können alle Hohenemser Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren (bzw. inkl. 2. Klasse Mittelschule) in Anspruch nehmen. Das Ferienangebot findet in der Schülerbetreuung der Volksschule Herrenried, Schubertstraße 10, von 7.30 bis 17 Uhr statt und gliedert sich in verschiedene Module, die je nach Bedarf kombiniert werden können.

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular. Dieses kann auf www.hohenems.at/ferienbetreuung heruntergeladen oder im Bildungsreferat der Stadt Hohenems, Schlossplatz 1, bzw. in den Schülerbetreuungseinrichtungen der VS Herrenried (Schubertstraße 10) und der Volksschule Markt (Kirchplatz 1) abgeholt werden.

Wir bitten um Verständnis, dass eine Betreuung erst ab sieben Anmeldungen pro Modul und Tag angeboten wird. Liegen weniger Anmeldungen vor, findet keine Betreuung statt. Die Anzahl der Plätze in der Ferienbetreuung ist begrenzt. Kinder, deren Eltern berufstätig oder in Aus- bzw. Weiterbildung sind, werden bei der Anmeldung besonders berücksichtigt.