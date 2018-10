Schülerbetreuung in den Herbstferien

Die Stadt Hohenems bietet in den Herbstferien 2018 eine ganztägige Schülerbetreuung an.

Dieses Angebot können Hohenemser Schüler zwischen sechs und zwölf Jahren (bzw. inkl. 2. Klasse Mittelschule) in Anspruch nehmen. Das Ferienangebot findet in der Schülerbetreuung der Volksschule Herrenried, Schubertstraße 10, statt, gliedert sich in vier verschiedene Module und kann je nach Bedarf kombiniert werden:

Die Anmeldung für die Ferienbetreuung erfolgt schriftlich mittels Anmeldeformular. Dieses kann auf www.hohenems.at/ferienbetreuung heruntergeladen oder im Bildungsreferat der Stadt Hohenems, Schlossplatz 1, bzw. in den Schülerbetreuungseinrichtungen der VS Herrenried (Schubertstraße 10) und der VS Markt (Kirchplatz 1) abgeholt und in ausgefüllter Form abgegeben werden.