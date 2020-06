Schüler mit Home Learning besser zurecht gekommen

Die Schüler haben sich nach den ersten Wochen der Schulschließungen tendenziell besser auf das Home Learning eingestellt. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der Universität Wien. Einerseits verbesserte sich das Wohlbefinden der Schüler, andererseits gelangen auch die für die Schule zu erarbeitenden Aufgaben besser.

Insgesamt gaben jeweils 18 Prozent der Befragten an, dass ihnen die Aufgaben für die Schule im Vergleich zum Beginn des Home Learnings deutlich oder eher besser gelingen. Rund 50 Prozent orteten keine Veränderung. Für acht Prozent lief es eher und für sieben Prozent deutlich schlechter. Je erfolgreicher sich Schüler bei der Bewältigung ihrer Aufgaben gegenüber dem Beginn der Schulschließungen fühlten, desto eher berichteten sie auch eine Zunahme in ihrer Selbstorganisation und desto eher gaben sie auch an, selbstbestimmt, z.B. im eigenen Tempo, zu lernen, so die Studienautoren. Hingegen sind jene Schüler, deren Lernsituation sich verschlechtert hat, tendenziell älter, erhalten weniger Unterstützung von zu Hause und gaben eher an, auch vor der Coronakrise Schwierigkeiten beim Lernen gehabt zu haben.