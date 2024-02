Schüler mit großem Herz für Bedürftige

1a Klasse der Mittelschule Alberschwende unterstützt „Tischlein deck dich“ mit 1000 Euro.

Alberschwende. Schülerinnen und Schüler der 1a der Mittelschule Alberschwende überreichten einen Scheck in Höhe von 1000 Euro an Elmar Stüttler von „Tischlein deck dich“. „Verteilen statt Vernichten“ ist der Leitsatz der gemeinnützigen Organisation. Obmann und Gründer Elmar Stüttler hat sich seit vielen Jahren dem verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln und der Unterstützung bedürftiger Menschen verschrieben. Jeden Tag werden Lebensmittel, die sonst im Müll landen würden, sortiert, neu verpackt und an bedürftige Menschen in Vorarlberg verteilt.