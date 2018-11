Schüler erleben Naturkreisläufe

SCHULE UND JUGEND.

Ganz nach dem „Cradle to Cradle“-Prinzip war die Idee des Jugendteams der Raggaler Walserbibliothek mit ihrem Projekt „Plastiktaschen RAUS – Stofftaschen REIN“, die Geschäfte und Menschen im Biosphärenpark Großes Walsertal von den Plastiktaschen wegzubringen und diese durch schicke Stofftaschen aus Altkleidern und Altstoffen zu ersetzen. Für einen plastiktaschenfreien Biosphärenpark waren die Jugendlichen bei allen Projektentwicklungen und -aktivitäten eingebunden und die Geschäfte haben sich verpflichtet, auf Plastiktaschen zu verzichten. So wurden 1500 handgefertigte Stofftaschen in Umlauf gebracht. Es gab einen Logowettbewerb und jeder Haushalt erhielt eine Stoff¬tasche und wurde so auf den Verzicht auf Plastiktaschen aufmerksam gemacht. Dem Jugendteam ging es um die Förderung des ökologischen Bewusstseins und Denkens, um die Entlastung der Umwelt durch Einsparung von Plastik und Upcycling von Altstoffen, um Kooperation bei der Durchführung des Projekts sowie um Nachhaltigkeit, wenn solche Projekte in jeglicher Form weitergeführt werden.

Klimaschulen-Projekte

Das Klimaschulen-Projekt „KLIMA, LECKER, LOS!“ der Energieregion Vorderwald ist eines von

22 Klimaschulen-Projekten des Klima- und Energiefonds, die man auf www.energieregion-vorderwald.at anschauen kann. Stellvertretend für die vorbildlichen Aktivitäten aller haben die Volksschulen Krumbach, Langenegg und Riefensberg das Projekt für den VN-Klimaschutzpreis 2018 eingereicht und wurden für das großartige Engagement ausgezeichnet.

Bei einer Baumpflanzaktion wurden 100 Bäume gepflanzt, mit dem Energieerlebnisprogramm „energiewerkstatt.schule“ machten sich die Kinder auf die Suche nach versteckten Energiefressern in der Schule und zu Hause und wurden so zu Energiedetektiven. Beim Sammeln von Klimameilen wurde das Elterntaxi gegen einen erlebnisreichen Schulweg zu Fuß oder per Bus eingetauscht. Im Rahmen des Wettbewerbs „blühende Straßen“ wurden die grauen Straßen mit bunten Malereien und 190 Holzblumen geschmückt und darauf aufmerksam gemacht, dass der Straßenraum nicht nur Verkehrsfläche für Autos, sondern auch Begegnungsraum und Schulweg für Kinder ist.

In den Schulgärten bauten die Kinder ihr eigenes Obst und Gemüse an und lernten, wie saisonale Lebensmittel weiterverarbeitet werden. Zudem erstellten die Kinder eine Broschüre zu regionalen Kostbarkeiten, denn was nicht im eigenen Garten wächst, kann auch auf kurzen Wegen in der Region gekauft werden. Bei der großen Abschlussveranstaltung gab es viele Exponate, Skulpturen, Upcycling-Produkte, Experimente und Filme zu entdecken, die auf reges Interesse bei allen Besuchern stießen.

365 Tage im Jahr

Für die Vorarlberger Mittelschule Frastanz ist Natur-, Umwelt- und Klimaschutz 365 Tage im Jahr in den Alltag integriert. „An unserer Schule wird seit vielen Jahren in immer wieder neuen Facetten Klima- und Umweltschutz ernst genommen und Kinder und Jugendliche dafür begeistert“, informiert die Einreicherin Gerlinde Wiederin. So wird im Bereich Mobilität jedes Jahr an der „Klimameilenkampagne“ des Klimabündnisses teilgenommen wie auch als „Schoolbiker“. Die Ergebnisse tragen die Klassensprecher beim Mobilitätsfest der Marktgemeinde an die Öffentlichkeit. Seit 2012 läuft das 50:50-Projekt: Hier werden pro Klasse zwei Energiedetektive ein- bzw. weitergeschult, die besonders auf die Einsparung von Strom und Wasser achten.