Mit den Händen sprechen und mit den Augen hören

Die Wiener Jugendbuchautorin und Lyrikerin Lena Raubaum besuchte am Freitag, dem 19. April 2024, die Emser Bücherei. Dort versammelten sich zwei dritte Klassen der Volksschule Markt. Gemeinsam feierte man ein „Fest der Sprache“.

„Lena Baumhaus“ begeisterte die Kinder für die Welt der Gebärdensprache und tauchte mit der quietschfidelen Runde in die Schönheit klingender Worte ein. Gemeinsam erforschten sie, wie ein- und derselbe Satz tausendmal etwas anderes bedeuten kann, wenn man ihn anders ausspricht. Der Vormittag in der Bibliothek schloss mit einer fantastischen Reise in die afrikanische Mythologie.