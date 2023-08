Schubert holt im Vorstieg sein fünftes WM-Gold

Jakob Schubert ist zum fünften Mal Kletter-Weltmeister. Der 32-jährige Tiroler holte sich am Sonntag bei der WM in Bern im Vorstieg Gold ganz knapp vor dem 16-jährigen Japaner Sorato Anraku. Bronze sicherte sich der Deutsche Alexander Megos. Schubert ist damit als erster Kletterer vierfacher Weltmeister im Vorstieg (2012, 2018, 2021, 2023).

Schubert, einer erfolgreichsten Sportkletterer der Geschichte, holte sich damit sein fünftes WM-Gold, neben den vier im Vorstieg auch 2018 in der Kombination. Dazu kommen viermal Silber und einmal Bronze. Komplettiert wird die Sammlung mit Olympia-Bronze 2021 in Tokio sowie EM-Gold in der Kombination 2022. Schubert hat nun zehn WM-Medaillen und insgesamt 16 Podestplätze bei Großereignissen.