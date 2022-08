Schubert als Halbfinalbester ins EM-Vorstiegsfinale

Jakob Schubert ist seiner Mitfavoritenrolle gerecht geworden und am Sonntag bei der Kletter-EM in München im Rahmen der European Championships in das Finale im Vorstieg eingezogen. Der Tiroler erreichte mit 46+ die Bestleistung vor dem Tschechen Adam Ondra (43+) und dem Slowenen Luka Potocar (43+). Vorstieg-Vizeeuropameisterin Jessica Pilz und Franziska Sterrer verpassten indes die Medaillenentscheidung im Boulder.

Das Vorstieg-Finale der besten acht Männer ist für 18.45 Uhr angesetzt. "Das Finale ist immer einfacher als das Halbfinale, da kann man ohne Rücksicht auf Verluste einfach alles rausholen", sagte der vielfache Medaillengewinner Schubert. Vom Boulder-Bewerb habe er ein paar "nervige Wehwehchen" davongetragen, merkte der Weltmeister an.

Pilz wurde im Halbfinale Achte, Sterrer landete auf Rang 17. Nur die Top sechs kamen in die Entscheidung ab 16:00 Uhr. Beste war Vorstieg-Goldmedaillengewinnerin Janja Garnbret aus Slowenien. Pilz schaffte damit aber die Qualifikation für die EM-Kombination am Mittwoch.