Schrottriese am Wiener Schwarzenbergplatz als Umweltmahnmal

Ein sechs Meter hoher Schrottriese spaziert seit Dienstag am Wiener Schwarzenbergplatz vor dem sowjetischen Heldendenkmal. Geschaffen hat das Mahnmal gegen Elektroschrott der deutsche Installationskünstler HA Schult. Der 83-Jährige beschäftigt sich seit langem mit dem Thema Umwelt, wurde er doch nicht zuletzt durch seine Trash People genannten Skulpturen aus Müll bekannt. In dieser Tradition steht nun auch der eine Tonne schwere "Wertgigant".

Zusammengesetzt aus jener Menge an Elektroschrott, die in Österreich alle 20 Minuten produziert wird, ist das Werk nach Stationen in Deutschland und etwa Linz nun in Wien zu erleben. Bis 10. Oktober fungiert der Schrottmann gleichsam als dynamische Antipode zum starren russischen Soldaten am Denkmal hinter dem Hochstrahlbrunnen.