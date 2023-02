Schrottrecycling hilft Energiesparen

Stahl steht bei den zu verarbeiteten Werkstoffen beim Vorarlberger Beschlägehersteller Blum im Vordergrund. Das Unternehmen lagert und verarbeitet ihn in großen Mengen. Umso wichtiger ist es, dieses Rohmaterial richtig und effizient einzusetzen und zu recyceln.

Bei der Produktion der Beschläge fällt Stahlschrott an, der bei Blum nicht einfach nur in der Tonne landet. „Die Stahlherstellung ist energieintensiv. Zur Energieeinsparung und zur Schonung der Primär­ressource Eisenerz sammeln und sortieren wir unseren Stanzschrott im Sinne des Multirecycling-Ansatzes“, erklärt Laura Löffler, Abfallbeauftragte von Blum Österreich.

Das Werk 8 in Dornbirn, das 2018 in Betrieb ging, ist das Stahlstanzzentrum von Blum und verfügt über ein vollautomatisiertes Wertstoff-Logistik-System für Stahlschrott. Herbert Ender, Abteilungsmeister der Lagerlogistik, erklärt: „Es ist wichtig, dass wir unsere Metallabfälle für den Recyclingprozess richtig vorsortieren, da wir Stahl in unterschiedlicher Zusammensetzung und Beschaffenheit einsetzen. Dadurch holen wir mehr aus diesem Wertstoff heraus und die Abfälle können in der Kreislaufwirtschaft wiederum richtig eingesetzt werden.“