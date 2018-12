Schrödinger-Preis an Biologin Tanaka und Neuroforscher Jonas

Die höchsten Preise der Akademie der Wissenschaften (ÖAW) gehen heuer an vier Forscher: Den Erwin Schrödinger-Preis teilen sich die Regenerationsbiologin Elly Tanaka und der Neurowissenschafter Peter Jonas. Der Elisabeth-Lutz-Preis geht an den Biomediziner Georg Winter, der Wilhelm Hartel-Preis wird dem Mittelalterforscher Karl Brunner zuerkannt. Die Preise sind mit je 15.000 Euro dotiert.

Die seit 2016 am Institut für molekulare Pathologie (IMP) tätige Tanaka erhält den geteilten Schrödinger-Preis “für ihre hervorragenden Forschungsleistungen auf dem Gebiet der Regenerationsbiologie”, wie die ÖAW am Montag in einer Aussendung mitteilte. Ihr Ko-Preisträger Jonas arbeitet seit 2010 am Institute of Science and Technology (IST) Austria in Klosterneuburg wird “für seinen maßgeblichen Beitrag zum Verständnis der synaptischen Signalverarbeitung auf molekularer und zellulärer Ebene” mit der Auszeichnung bedacht.