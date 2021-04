Schröcksnadel wehrt sich im "Standard" gegen Vorwürfe

Noch-ÖSV-Präsident Peter Schröcksnadel hat sich im "Standard" gegen Vorwürfe gewehrt, er wollte nach seinem Rücktritt im Hintergrund noch die Fäden im Verband ziehen. Die beiden Ex-Weltmeister Renate Götschl und Michael Walchhofer kandidieren, eine Entscheidung über die Bewerbungen soll bei der Wahlausschusssitzung Ende Mai fallen, die Länderkonferenz ist für 19. Juni geplant. Schröcksnadel bevorzugt Götschl, für den Ruhestand hat er andere Pläne als den ÖSV.

Er sei noch Geschäftsführer aller vier ÖSV-Töchter, gemeinsam mit ÖSV-Generalsekretär Christian Scherer, und es gebe bereits eine Holding. "Aber da dürfen nur Kapitalvertreter des ÖSV sitzen. All diese Funktionen erlöschen, wenn ich nicht mehr ÖSV-Präsident bin. Ich will keine Positionen mehr, ich habe keine Intentionen. Wenn ich ausscheide, scheide ich hundertprozentig aus. Ich habe ganz andere Pläne. Ich treibe seit acht Jahren ein großes, vielversprechendes Krebsforschungsprojekt voran. Darum will ich mich noch mehr kümmern. Dort sehe ich meine Zukunft", erklärte Schröcksnadel im "Standard".