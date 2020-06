Schritt für Schritt steigern

Legionärin Sabrina Horvat hat sich in der deutschen Bundesliga einen Namen gemacht. Sie hatte sich im Jahr 2019 ihren Stammplatz gesichert.

Der Wechsel von Basel nach Bremen im Sommer 2018 war ein großer Schritt in der Karriere von Sabrina Horvat – und kam absolut zum richtigen Zeitpunkt. Viele Spielminuten unterstreichen diese Tatsachen. Das änderte sich auch im vergangenen Jahr nicht. Viel mehr noch: Die 22-jährige Defensivallrounderin hat sich ihren Platz sowohl in der Stammelf von Bremen wie auch nach ihrem Wechsel nach Köln gesichert.

An der Weser lief es bis sieben Minuten vor Saisonende auf den Verbleib in der Bundesliga hinaus. Doch nach einer dramatischen Schlussphase blieb am Ende nur der Abstiegsplatz. Trotzdem blickte die Legionärin auf ein positives erstes Jahr in Deutschland zurück: „Das gilt nicht nur fußballerisch gesehen, ich habe auch persönlich wieder einen Schritt an Erfahrung gewonnen und unheimlich tolle Menschen kennengelernt. Das Jahr war für mich sehr positiv, auch wenn es am Ende kein Happy End gab.“