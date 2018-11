Schriller Abschied: Trauerfeier für Jens Büchner

Freunde und Familie nahmen Abschied von Jens Büchner. Der TV-Star starb vergangenes Wochenende an Krebs. Seine Trauerfeier sollte seinen Frohsinn widerspiegeln.

Knapp eine Woche nach dem Tod von Jens Büchner nahmen Freunde und Familie Abschied. Laut RTL fanden sich im Garten der Familie in Cala Bona auf Mallorca etwa 30 Gäste ein. Ganz wie es sich der TV-Auswanderer gewünscht hatte, trug niemand Trauerbekleidung. Wie seine Witwe Daniela im Interview verriet, wollte ihr Mann “eine schrille Verabschiedung”. “Ich denke und weiß, dass er es so gewollt hätte, dass ich Musik spiele, dass wir essen, dass wir was trinken, dass wir uns unterhalten”, so Danni Büchner.