Schramböck will Standort mit künstlicher Intelligenz stärken

Die künstliche Intelligenz soll den Industriestandort Europa stärken, betonte Wirtschaftsministerin Margarete Schramböck (ÖVP) Donnerstag vor Beginn des EU-Wettbewerbsrats in Brüssel. Die Industrie in Europa sichere direkt und indirekt 52 Millionen Arbeitsplätze und sei für 50 Prozent der Exporte verantwortlich.

Deshalb gehe es nun darum, beim Rat ein Arbeitspapier vorzulegen, um die künstliche Intelligenz voranzutreiben. Der Fokus liege auf den drei Punkten Innovation, Digitalisierung und möglichst alle Menschen in Europa fit für die neue Technologie zu machen. Dabei gehe es auch darum, den Frauenanteil bei digitalen Experten deutlich zu erhöhen. Dieser betrage in Österreich nur 17 Prozent, bedauerte Schramböck. “Wir können es uns nicht leisten, in Europa und in Österreich, auf 50 Prozent des Potenzials zu verzichten”.